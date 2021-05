Rebels track & field wins region

PROSPERITY — The Mid-Carolina girls’ track and field team captured the Region 4-3A Track & Field Championship at Keenan High School on May 5. The girls scored 150 points to triumph over Fairfield Central (73 points), Lower Richland (68 points), Keenan (49 points), and Chester.

• 100M Dash: #3 Josie Shepard (13.00).

• 200M Dash: #4 Iysis Stribble-Eigner (27.38).

• 400M Dash: #4 Torri Bates (1:07.99).

• 800M: #1 Cameron Wicker (2:40.43), #4 Meredith Koon (2:53.47).

• 1600M: #1 Cameron Wicker (5:48.44), #2 Caroline Matney (6:20.45), #4 Claire Hawkins (6:37.38).

• 3200M: #1 Caroline Matney (14:10.02), #2 Claire Hawkins (14:31.99), #3 Logan Shepard (14:37.66), #4 Haley Thomason (14:54.01).

• 100M Hurdles: #1 Carissa Wicker (15.60), #3 Margaret Livingston (18.03), #4 Larkin Moore (18.19).

• 400M Hurdles: #1 Carissa Wicker (1:10.67), #3 Margaret Livingston (1:26.19), #4 Mya Dewelt (1:26.99).

• 4×100: #3 Brayden Brooks, Meredith Koon, Margaret Livingston, Iysis Stribble-Eigner.

• 4×400: #1 Carissa Wicker, Iysis Stribble-Eigner, Torri Bates, Meredith Koon.

• 4×800: #1 Caroline Matney, Meredith Koon, Claire Hawkins, Cameron Wicker.

• High Jump: #1 Carissa Wicker 4-8, #4 Larkin Moore/Torri Bates 4-2.

• Triple Jump: #2 Margaret Livingston 30-05.

• Javelin: #1 Cameron Wicker 80-06, #2 Anna Grace Morris 71-07.5, #4 Callie Wilbanks 58-0.

• Discus: #4 Callie Wilbanks 75-00.05.

The top four in each event will compete at Upper State on Saturday, May 15 at Seneca High School.